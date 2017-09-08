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В школах Петербурга рассказали об опасности участия в митингах

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© Фото: ИА "Диалог"

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Преподаватели провели разъяснительные беседы на родительских собраниях.

В школах Петербурга рассказали об опасности участия в несанкционированных митингах. Преподаватели провели разъяснительные беседы на родительских собраниях. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Поручение о беседе поступило в школы после акций протеса 26 марта и 12 июня, организованных Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

Одинаковые беседы, в частности, прошли в нескольких школах Центрального и Василеостровского районов. Родителей 6-11-классников просветили о том, что за участие в несогласованных акциях полагается штраф, а также постановка на учет в правоохранительных органах.

Помимо прочего с родителями говорили о террористах и зацеперах, а также о профилактике суицида. При этом в комитете по образованию Смольного отметили, что в не в курсе о том, чтобы школам давалась какая-то установка о единых темах на родительских собраниях.

Митинги и акции протеста прошли во многих городах России 26 марта и 12 июня. Протестующие требовали ответить, откуда о премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и тайные дворцы.

ФБК 2 марта опубликовал расследование о тайном состоянии премьер-министра. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, выступая на городском педагогическом совете 28 августа, заявил, что «мы просмотрели тех школьников, которые приняли участие в митингах».

«В марте произошли события, которые стали сигналом для нашего общества. В Москве, Петербурге и других городах школьники и не только приняли участие в несанкционированных митингах. Эти акции были организованы через интернет. Нужно смотреть правде в глаза: мы с вами просмотрели этих ребят. Они не смогли найти себя в нашем обществе, почувствовали одиночество и невостребованность. А манипуляторы этим воспользовались», – сказал Макаров со сцены.

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