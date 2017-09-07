Картина дня: перекрытие на КАД и взрыв на полигоне в Ленобласти

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стало частичное перекрытие съезда с КАД на Московское шоссе. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Питерец» (15:55), «Водитель Петербурга» (16:25), «P1spb.ру» (17:05).

На развязке КАД с Московским шоссе перекрыли две полосы движения. Здесь восстанавливают изношенное покрытие проезжей части. На дороге установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

«В период с 7 по 27 сентября закрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал взрыв на полигоне в Ленобласти. О происшествии стало известно 7 сентября около 12:30, взрыв произошел при проведении плановых стрельб из танка. В результате ЧП погиб военнослужащий, еще пятеро человек получили ранения. Сейчас на месте работает комиссия Западного военного округа.

«Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения», - рассказали в пресс-службе ЗВО. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Блог д-ра Утина, кардиопоэта», «Пятый канал» и «Деловой Петербург».