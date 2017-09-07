На Петербург ночью и утром 8 сентября опустится туман. Температура воздуха при этом будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Преобладание облачной погоды. Ночью небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный слабый. Атмосферное давление будет мало меняться", - говорится в сообщении ведомства.

Днем градусник термометра поднимется до плюс 15 градусов, ветер будет юго-западный, он усилится до 7 м/с. Также синоптики обещают днем кратковременный дождь.

При сильном тумане МЧС рекомендует отложить поездку на личном транспорте, либо особенно внимательно соблюдать дистанцию, а также снижать скоростной режим. Кроме того, основным требованием является включение габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар.

"В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и пять км/ч, соблюдайте правила дорожного движения. Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Лучше подождать, пока столь плотный туман рассеется, потеряв при этом немного времени, чем впоследствии жалеть об опрометчивом решении ехать вслепую", - советуют спасатели.

По их словам, во время тумана лучше опустить стекла автомобиля, так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. Жителям и гостям Петербурга, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, следует вообще воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам в тумане рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами, быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители вас заметили и пропускают.