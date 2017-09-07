Шествие «Бессмертный Ленинград» перекроет центр Петербурга

Шествие и концерт «Бессмертный Ленинград» 8 сентября перекроют центр Петербурга. Колонна пройдет вечером 8 сентября, в День памяти жертв блокады. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

Движение транспорта будет полностью прекращено с 17:00 до 18:00 по проезду вдоль Марсова поля от набережной реки Мойки до Миллионной улицы, а также с 18:00 до 19:00 по Миллионной улице от проезда вдоль Марсова поля до Дворцовой площади.

Сбор участников шествия состоится с 17:00 до 18:00 на Марсовом поле, после чего они проследуют по Миллионной улице к Дворцовой площади. В шествии примут участие молодежные и ветеранские организации, а также обычные горожане.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Тогда город впервые подвергся массированной дневной бомбардировке вражеской авиацией. В результате удара немецких бомбардировщиков сгорели Бадаевские продовольственные склады, что стало провозвестником страшного голода в первую блокадную зиму.

В тот же день немецкие войска захватили город Петрокрепость (Шлиссельбург) у истока Невы и полностью заблокировали Ленинград с суши. О других мероприятиях в честь Дня памяти жертв блокады можно прочесть по этой ссылке.