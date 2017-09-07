Стрелок из школы в Ивантеевке арестован до 5 ноября

Басманный суд Москвы арестовал 15-летнего стрелка из школы в Ивантеевке до 5 ноября. Он напал на учительницу с кухонным топориком и устроил стрельбу из пневматического оружия. Об этом сообщает "Интерфакс".

Заседание прошло в закрытом режиме с учетом того, что школьник является несовершеннолетним. СК сообщил, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", однако суд рассматривал материал только по статье "хулиганство".

Как следует из материалов дела, девятиклассник признал вину и раскаялся. Кроме того, в ходе обыска дома у него были изъяты фрагменты пиротехнических изделий, бита с гвоздями, пули для травматического оружия, а также другие составные части оружия.

По словам адвоката Виктора Запрудского, никаких конфликтов в семье подростка, вопреки публикациям СМИ, не было. "Сейчас некие люди ведут от имени моего подзащитного страницу в соцсетях, мы добьемся ее закрытия. Я не понимаю, какой "пятой колонне" это может быть интересно ", - сказал защитник.

Родители подростка будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред, а также готовы принести извинения потерпевшим.

Во вторник, 5 сентября, Михаил П. пришел на урок информатики с кухонным топориком, ударил им учительницу по голове, после чего взорвал самодельные петарды и начал стрелять из пневматического оружия. Учительница получила черепно-мозговую травму, а трое учеников пострадали, выпрыгивая из окон школы.