В метро Петербурга изменят правила досмотра пассажиров. Министерство транспорта РФ хочет исключить создание очередей на входе станций метрополитена. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского.

"Однако, друзья. Все-таки мое обращение возымело действие! Как выясняется, именно по моему обращению об абсурдных проверках во имя безопасности в метро в Минтрансе провели совещание и начали шевелиться. Будут принимать реальные меры. Менять правила досмотра", - написал Вишневский на своей странице в Facebook и опубликовал ответ ведомства.

В конце июля петербургское метро проводило эксперимент, проверяя всех «звенящих» на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции «Звенигородская» и «Спасская», а на «Электросиле» постоянно образовываются очереди.

После этого Минтранс подготовил проект поправок в законодательство, где решено отказаться от тотального досмотра пассажиров метро. По мнению чиновников, досматривать людей можно лишь в выборочном режиме.

Сейчас в Минтрансе сообщили, что по запросу Вишневского провели межведомственное совещание и решили исследовать эффективность проводимых в июле проверок вместе с ФСБ и петербургской подземкой.