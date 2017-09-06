Где и когда можно сделать прививку от гриппа в Петербурге

В конце августа 2017 года заместитель председателя комитета по здравоохранению Смольного Татьяна Засухина предупредила о том, что на Петербург надвигается эпидемия «свиного» гриппа - H1N1. Эпидемию уже сравнивают с волной заболеваний 2009 года. По словам представителей НИИ гриппа, количество смертей от вируса может серьезно превысить показатели прошлого года.

«По статистике, по анализу, которую мы получаем от нашего института гриппа, в зоне риска прежде всего остаются лица, страдающие хроническими заболеваниями. И прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хроническими болезнями легких. А также беременные женщины», - рассказала Засухина.

По ее словам, в связи с масштабами проблемы Смольный обратился в Минздрав с просьбой выделить больше вакцин. В прошлом году прививки сделали 2,15 млн петербуржцев, благодаря этому удалось избежать осложнений и серьезных последствий от заболевания.

Сделать прививку в поликлинике или на работе

Эпидемию гриппа ждут уже в середине сентября, поэтому лучше поторопиться – прививают в этом году в поликлиниках по месту жительства, в передвижных пунктах около станций метро и гипермаркетов, а в отдельных случаях даже на рабочем месте. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт, пишет «Доктор Питер». Вакцинация - бесплатная.

«Чтобы работающим петербуржцам было удобно сделать вакцинацию, на период «антигриппозной» кампании в рамках Национального календаря прививок - с 1 сентября до 1 ноября — установлен единый режим работы для прививочных кабинетов районных поликлиник», - рассказала Татьяна Засухина.

В будни кабинеты открыты с 08:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00. «Мы не обязываем, но приветствуем поликлиники, в которых прививочные кабинеты работают и в выходные дни», - добавила Засухина.

По ее словам, в прошлом году 700 бригад от городских поликлиник выезжали в организации и на предприятия для вакцинации коллективов: «Этот опыт будет востребован и в этом году. Руководители организаций и предприятий могут обратиться в поликлинику, на территории которой они расположены, и пригласить бригаду медиков для вакцинации всего коллектива».

Сделать прививку около гипермаркетов

«Окей» (Выборгское шоссе, 19/1) - 8 сентября с 10:00 до 14:30 и с 15:00 до 20:00.

«Окей« (станция метро «Парнас«) - 15 сентября с 09:00 до 14:00 и с 15:00 до 20:00, а также 18 сентября с 10:00 до 16:00.

«Максидом» (улица Тельмана, 31) - с 18 сентября по 22 сентября ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.

«Леруа Мерлен» (улица Коллонтай, 3) - с 1 сентября по 8 сентября ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.

Сделать прививку около станций метро

Станция метро «Озерки»:

11 сентября - с 09:00 до 19:00

19 сентября - с 08:00 до 20:00

25 сентября - с 13:00 до 19:00

Станция метро «Проспект Просвещения»:

7 сентября - с 08:30 до 13:30 и с 14:30 до 19:30

8 сентября - с 10:00 до 14:30 и с 15:00 до 20:00

9 сентября - с 08:30 до 13:30 и с 14:30 до 19:30

12 сентября - с 08:00 до 19:00

13 сентября - с 08:30 до 13:30 и с 14:30 до 19:30

14 сентября - с 08:30 до 13:30 и с 14:30 до 19:30

16 сентября - с 08:00 до 20:00

20 сентября - с 08:30 до 13:30 и с 14:30 до 19:30

21 сентября - с 08:30 до 13:30 и с 14:30 до 19:30

23 сентября - с 08:00 до 19:30

27 сентября - с 08:30 до 13:30 и с 14:30 до 19:30

28 сентября - с 08:30 до 13:30 и с 14:30 до 19:30

29 сентября - с 08:00 до 19:30

Станция метро «Удельная»: 26 сентября с 08:00 до 20:00

Станция метро «Ленинский проспект»: (Ленинский пр., д.127) - с 4 сентября по понедельникам, средам и четвергам с 09:30 до 15:30, по вторникам с 15:00 до 19:00

Станция метро «Нарвская»: (пешеходная зона) - с 18 сентября по будням с 10:00 до 12:00

Станция метро «Ладожская»: ежедневно по будням с 09:00 до 20:00

Станция метро «Новочеркасская»: ежедневно по будням с 15:00 до 19:00

Станция метро «Дыбенко»: с 11 по 15 сентября по будням с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00

Станция метро «Ломоносовская»: до 30 сентября с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00

Станция метро «Старая Деревня»: 7 сентября, 13 сентября, 18 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 22 сентября, 27 сентября и 28 сентября с 13:00 до 19:00

Станция метро «Черная речка»: 7 сентября, 8 сентября, 12 сентября, 14 сентября, 20 сентября, 21 сентября, 27 сентября и 29 сентября с 15:00 до 19:00

Станция метро «Пионерская»: 8 сентября, 11 сентября, 15 сентября, 18 сентября, 21 сентября, 25 сентября, 26 сентября и 28 сентября с 14:30 до 19:00

Станция метро «Комендантский проспект»: 8 сентября, 11 сентября, 12 сентября, 13 сентября, 14 сентября, 15 сентября, 19 сентября, 22 сентября, 25 сентября, 26 сентября и 29 сентября с 11:00 до 19:00.

Станция метро «Купчино»: ежедневно по будням с 15:00 до 20:00

Станция метро «Чкаловская»: ежедневно по будням с 10:00 до 14:00

Станция метро «Горьковская»: ежедневно по будням с 15:00 до 19:00

Сделать прививку в других местах

Ж/д вокзал в Пушкине, «Царское Село»: до 15 сентября по будням дни с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:30

Жилой район Славянка (Галицкая улица, 2): с 18 по 29 сентября по будням с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:30

Ж/д вокзал в Павловске: со 2 по 13 октября по будням с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:30

С 11 по 15 сентября с 09:00 до 18:00 пункты будут работать в шаговой доступности от станций метро по следующим адресам: Большая Московская улица, 8/2; Думская улица, 1-3 (без выхода на Невский проспект); Литовский проспект, 88; Кирпичный переулок, 4.