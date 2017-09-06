Центр Петербурга 11 и 12 сентября перекроют из-за крестного хода. Будут переносить мощи святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспортных средств будет полностью прекращено:

- с 20:00 11 сентября до 20:00 12 сентября по участку площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского, а также по Чернорецкому переулку и Тележной улице;

- с 19:00 11 сентября до 11:30 сентября по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы, переулку Сергея Тюленина;

- с 10:30 до 13:00 12 сентября по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского поэтапно по ходу движения колонны, а также по площади Александра Невского.