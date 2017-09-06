Директор школы в Ивантеевке проигнорировал угрозы ученика о теракте. В итоге подросток устроил стрельбу и кинул в учительницу кухонный топорик. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на детского омбудсмена Подмосковья Ксению Мишонову.

"В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было", - рассказала Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой.

Теракт произошел утром 5 сентября, девятиклассник напал на учительницу после того, как получил замечание из-за опоздания на урок. После этого он устроил стрельбу из травматического оружия. В больницы доставлены три школьника, учительница находится в реанимации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). СК РФ сообщает, что у одного мальчика перелом, у двоих – ушибы, учительница получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.