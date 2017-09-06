Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом 26 лет назад

Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом ровно 26 лет назад. Инициатива о переименовании Северной столицы принадлежала мэру Анатолию Собчаку.

Опрос, проведенный 12 июня 1991 года, показал, что большинство горожан Ленинграда (54%) выступают за возвращение городу его исторического названия.

В итоге, указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 сентября 1991 года городу возвращено его первоначальное наименование - Санкт-Петербург. Ленинградская область сохранила свое советское название.

За переименованием города последовало также возвращение исторических названий 39 улицам, шести мостам, трем станциям метро и шести паркам.

Первое название город на Неве приобрел в 1703 году, в год зарождения крепости Санкт-Питер-Бурх, названной в честь Святого Петра, которого российский император Петр I считал своим покровителем. Крепость была построена на территории, отвоеванной у шведов.

Название Санкт-Петербург было присвоено городу в 1720 году, когда пошла мода на все немецкое. Уже тогда в обиходе ходили сокращения Питер-град и просто Питер. Имя оставалось неизменным на протяжении почти 200 лет.

В 1914 году война с Германией вызывала антинемецкие настроения, поэтому Северную столицу переименовали в Петроград. Когда в 1924 году умер Владимир Ленин, в честь его памяти по приказу Сталина городу снова изменили название - теперь на Ленинград.