СК просят проверить родителей девочки, умершей от ВИЧ

Следственный комитет по Петербургу просят проверить родителей девочки, умершей от ВИЧ. Приемная 10-летняя дочь священника Петербургской епархии скончалась после отказа от лечения из-за религиозных убеждений, отец решил не давать ей таблетки.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в петербургском Законодательном собрании Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров направили в СК обращение, в котором попросили при проведении проверки по факту смерти ребенка обратить внимание, в том числе, на приемную семью девочки.

Парламентарии отмечают, что девочку взяли на воспитание в семью, которая отказывалась проводить антиретровирусную терапию и не давала согласия на вмешательство врачей. Кроме того, родители уклонялись от исполнения решения суда о госпитализации ребенка в стационар.

«Эта трагическая история получила широкую огласку, и теперь все пытаются найти виноватых. У нас принято обвинять в халатности медицинских работников, органы опеки. Однако не стоит забывать, что по закону родители имеют право принимать решения о лечении своих детей. Мы ни в коем случае не призываем лишить их такого права. Однако в подобных вопиющих случаях, когда решения родителей приводят к ужасной трагедии, родители тоже должны нести за это ответственность», - заявила Надежда Тихонова.

ВИЧ у девочки обнаружили, когда ей было всего семь месяцев. Приемные родители, зная о болезни, придерживались «ВИЧ-диссидентства», то есть полагали, что такой инфекции не существует, ее якобы придумали фармкомпании.