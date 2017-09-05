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Школьник напал на учительницу в Ивантеевке после замечания из-за опоздания

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА "Новости"

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По данным Генпрокуратуры РФ, 15-летний мальчик ударил ее по голове кухонным топориком.

Ученик школы в подмосковном городе Ивантеевке напал на учительницу после того, как получил замечание из-за опоздания на урок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам детей в Московской области Ксению Мишонову.

"Ученик девятого класса опоздал на урок и получил замечание от преподавателя, после чего он на нее напал и выстрелил из предположительно травматического оружия. Также у подростка были взрывпакеты, и он сделал несколько взрывов в классе", - сказала Мишонова.

По ее словам, класс, где случилось нападение, расположен на втором этаже. Дети закрылись в лаборантской, несколько человек выпрыгнули из окна, они получили ушибы и переломы. Сейчас в школе работают специалисты, которые выясняют мотивы действий нападавшего.

Мишонова отметила, что после нападения школа расторгла контракт с охранной организацией, обеспечивавшей безопасность. По ее словам, "в ближайшее время будет собрано большое совещание по обеспечению безопасности в школах Подмосковья и профилактике подобных случаев".

По данным Генпрокуратуры РФ, 15-летний школьник напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).  СК РФ сообщает, что у одного мальчика перелом, у двоих – ушибы, учительница получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.

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