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Смольный хочет забрать у "Велогорода" все станции проката

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© Фото: Instagram / @spb.velogorod

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Они перейдут в собственность комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Смольный хочет забрать у "Велогорода" все станции проката. Они перейдут в собственность комитета по развитию транспортной инфраструктуры и будут выставлены на конкурс. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на главу комитета Сергея Харлашкина.

"Мы хотим уже на наши стоянки звать несколько операторов и смотреть, кто лучше.иСегодня единственный оператор ведет себя безобразно, как на них только ни воздействовали. Сейчас они заходят без конкурса, получают субсидию в 80 млн рублей, что-то зарабатывают на прокате - чего так не жить?" - заявил он.

Станции велопроката открываются в Петербурге в неполном объеме, а чешское оборудование в климате Северной столицы дает сбои. В 2016 году Смольный резервировал 81 млн рублей на субсидию "Велогороду", который был единственным оператором, но освоил он лишь 50,5 млн.

В 2017 в ходе весенних слушаний субсидию сократили с 80 до 68,5 млн рублей. В 2018 году город намерен развивать сеть велодорожек, на это в бюджете заложено 215 млн рублей. Предполагается ввести в строй дополнительные 36 км велодорожек.

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