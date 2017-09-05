Минтранс хочет отказаться от тотального досмотра пассажиров метро

Министерство транспорта России хочет отказаться от тотального досмотра пассажиров метро. По мнению чиновников, досматривать людей можно лишь в выборочном режиме. Проект поправок в законодательство представили на публичное обсуждение 4 сентября, пишет «Фонтанка.ру».

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Новый документ регламентирует порядок «обследования физических лиц и перемещаемых ими материальных объектов» при входе в «перевозочный сектор зоны транспортной безопасности». Для этого должны использоваться стационарные и ручные металлодетекторы, а также средства радиационного контроля.

При их срабатывании проводится выборочное «обследование перемещаемых объектов с помощью иных средств досмотра». В этом случае пассажиру может быть предложено выложить на лоток содержащие металл изделия (мобильные телефоны, портативные и планшетные компьютеры, фото-, видео- и иную аппаратуру, ключи и так далее), поставить багаж на транспортер рентгенотелевизионной установки, а самому повторно пройти через рамку стационарного металлоискателя.

Необходимость принятия таких поправок в транспортном ведомстве объясняют неоднозначностью толкования положений действующих документов, регулирующих мероприятия в области обеспечения транспортной безопасности.

В конце июля петербургское метро проводило эксперимент, проверяя всех «звенящих» на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции «Звенигородская» и «Спасская», а на «Электросиле» постоянно образовываются очереди.

Начальник подземки Владимир Гарюгин рассказал, что тотальная проверка пассажиров некоторых станций петербургского метро – это обязательные требования Ространснадзора и прокуратуры. По его словам, то что жители Северной столицы могли видеть – еще пустяки, по сравнению с тем, что их может ожидать в будущем.

В итоге метрополитен попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отказаться от тотального досмотра пассажиров. Минтранс также признал неэффективным тотальный контроль пассажиров.