Шествие «Бессмертный Ленинград» объединит тысячи петербуржцев. Колонна пройдет по центру Северной столицы 8 сентября, в День памяти жертв блокады. Об этом сообщает информационный портал «ГОРОД +».

Сбор участников шествия состоится с 17:00 до 18:00 на Марсовом поле, после чего они проследуют по Миллионной улице к Дворцовой площади. В шествии примут участие молодежные и ветеранские организации, а также обычные горожане.

Организаторами шествия выступили одноименное общественное движение, а также движение «Бессмертный полк» в Петербурге, движение «Юнармия» и другие. Начало традиции проводить шествие 8 сентября было положено в прошлом году, когда отмечалось 75-летие со дня начала блокады.

В этот день, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда. Тогда город впервые подвергся массированной дневной бомбардировке вражеской авиацией. В результате удара немецких бомбардировщиков сгорели Бадаевские продовольственные склады, что стало провозвестником страшного голода в первую блокадную зиму. В тот же день немецкие войска захватили город Петрокрепость (Шлиссельбург) у истока Невы и полностью заблокировали Ленинград с суши.

В День памяти в Петербурге состоится еще ряд мероприятий. В 9:30 к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14, торжественно возложат цветы. Траурные церемонии возложения венков и цветов пройдут в 11:00 на Пискаревском, Смоленском и Серафимовском мемориальных кладбищах, у Триумфальной Арки Победы, на площади Победы, у Мемориала «Малая Пискаревка» Красная Слобода и на Невском воинском кладбище «Журавли». На Большеохтинском кладбище аналогичная церемония начнется в 12:00, а на Богословском кладбище - в 12:15.

С 12:00 у монумента Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы будет выставлен почетный караул, в состав которого войдут участники детских общественных объединений движения «Союз юных петербуржцев» и члены актива школьных музеев.

С 12:00 до 18:00 напротив вестибюля станции метро «Сенная площадь» пройдет молодежная акция памяти «Муза блокады». Прозвучат стихотворения поэтов блокадного Ленинграда, песни военных лет, а также фрагменты аудиохроники о начале блокады.

В 13:00 в государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, 9) начнется экскурсионная программа «76-я годовщина начала блокады Ленинграда». В Музее городского электрического транспорта (Средний проспект В.О., 77) с 8 по 10 сентября будут проводиться экскурсии, посвященные истории Блокадного трамвая в годы войны.

В 17:00 около мемориала «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21, пройдет традиционная акция «Свеча памяти», в ходе которой будут зажжены свечи.