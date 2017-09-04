Картина дня: проломленные головы и ДТП со скорой

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали проломленные головы. С серьезными травмами головы в больницах оказались сразу двое жителей Петербурга. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (08:45), «АиФ Петербург» (10:05), «Невские новости» (11:00).

Первым в больничную палату с открытой черепно-мозговой травмой попал мужчина 51 года, которого нашли возле парадной его дома на улице Кустодиева в Выборгском районе в четыре утра 4 сентября. Он находится в тяжелом состоянии, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Молодой человек, которого привезли в медучреждение после шести утра, успел объяснить врачам, что его избили возле второго дома по Конюшенной площади. У 21-летнего парня ушиб головного мозга и раны на лице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало серьезной ДТП в Купчино. Водитель грузового контейнеровоза нарушил ПДД, не пропустил карету скорой помощи с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками, пишут очевидцы. В результате столкновения (а произошло оно на пересечении улиц Бухарестской и Салова) автомобиль скорой опрокинулся набок.

Авария произошла утром 4 сентября, в итоге спецавтомобиль оказался на трамвайных путях. По предварительной информации, никто не пострадал.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Блог д-ра Утина, кардиопоэта», «Пятый канал» и «Деловой Петербург».