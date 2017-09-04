На проспекте Непокоренных с 6 сентября ограничат движение по ночам. Причиной ограничений для транспорта станет реконструкция светофоров. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 6 по 24 сентября с 22:00 до 07:00 будет ограничено движение транспорта на перекрестке проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта.

С 16 по 18 сентября с 22:00 до 07:00 будет ограничено движение по Кушелевской дороге от проспекта Непокоренных до Новороссийской улицы.

С 22 по 24 сентября с 22:00 до 07:00 будет ограничено движение по проспекту Непокоренных от Гражданского проспекта до Старцевой улицы.