  • 5 Сентябрь 2017
USD 06.09.2017 57.8503 +0.0686
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 06.09.2017 68.7782 +0.0526
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 05.09.2017 52.65 +0.59
Нефть(p) 05.09.2017 3045.82 +37.70

В Колпино появились три новых проезда и шесть новых улиц

Автор:


© Фото: Instagram / @m_e_t_e_l_a

Темы дня

Полтавченко одобрил решение топонимической комиссии, принятое два года назад.

В Колпино с 4 сентября появились три новых проезда и шесть новых улиц. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко одобрил решение топонимической комиссии, принятое два года назад.

Теперь в Колпино есть Васильевский проезд (от Южной до Корчминской улиц), Воинский проезд (от Шлиссельбургского шоссе до Социалистической улицы), Глиняный проезд (от Новой улицы до Петрозаводского шоссе), Захаровская улица (от улицы Труда до Глиняного переулка), Корчминская улица (от улицы Судостроителей до Корчминского ручья), Пикалевская улица (от улицы Александра Товпеко до Волховстроевской), Подпорожская улица (так же соединяет вышеуказанные улицы, но чуть дальше), Привокзальная улица (на пересечении Октябрьской улицы и улицы Труда), Станционная улица (от улицы Александра Товпеко до улиц Клубная и Садова).

Кроме того, изменения коснулись одного уже существующего названия - улица Новая в поселке Понтонный переименовывается в Череповецкую. Документ с решением Полтавченко опубликован на сайте Смольного.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.09.17
    Бесплатная франшиза от букмекерской конторы Leon
    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram