В Колпино появились три новых проезда и шесть новых улиц

В Колпино с 4 сентября появились три новых проезда и шесть новых улиц. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко одобрил решение топонимической комиссии, принятое два года назад.

Теперь в Колпино есть Васильевский проезд (от Южной до Корчминской улиц), Воинский проезд (от Шлиссельбургского шоссе до Социалистической улицы), Глиняный проезд (от Новой улицы до Петрозаводского шоссе), Захаровская улица (от улицы Труда до Глиняного переулка), Корчминская улица (от улицы Судостроителей до Корчминского ручья), Пикалевская улица (от улицы Александра Товпеко до Волховстроевской), Подпорожская улица (так же соединяет вышеуказанные улицы, но чуть дальше), Привокзальная улица (на пересечении Октябрьской улицы и улицы Труда), Станционная улица (от улицы Александра Товпеко до улиц Клубная и Садова).

Кроме того, изменения коснулись одного уже существующего названия - улица Новая в поселке Понтонный переименовывается в Череповецкую. Документ с решением Полтавченко опубликован на сайте Смольного.