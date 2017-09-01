В Ленобласти в ночь на 1 сентября наблюдали северной сияние. Об этом сообщают в группе «Охотники за сиянием (aurora hunters)» в социальной сети «ВКонтакте».

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Красивое природное явление удалось снять фотографу из Петербурга Арсению Шемякину. Его спровоцировала мощная вспышка на Солнце.

К сожалению, основная активность Солнца пришлась на дневные часы, поэтому особенно яркого сияния не было. «Как обычно, активная фаза прошла днем, и нам ничего не досталось», - пишут в группе.

Это второе северное сияние за неделю, которое наблюдали в Ленобласти. Ранее жители Ленобласти наблюдали цветные всполохи в небе в ночь на 27 августа.