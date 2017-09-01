Минобрнауки хочет закрепить за каждой школой воинскую часть

Министерство образования и науки хочет закрепить за каждой школой определенную воинскую часть. Чиновники считают, что нововведение может стать эффективным инструментом военно-патриотического воспитания. Об этом сообщают «Известия».

Минобрнауки до конца года подготовит и направит региональным органам власти и общеобразовательным учреждениям методические рекомендации по взаимодействию школ с воинскими частями.

«Для повышения престижа военной службы необходимо усилить связь между образовательными организациями и воинскими частями, а также развить практику шефства», - отметили в Минобрнауки.

В данный момент в России почти 94 тыс. образовательных учреждений, из них 42 тыс. школ.