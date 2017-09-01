Европейский университет попросил у Смольного здание в центре Петербурга. Ранее суд принял окончательное решение о выселении вуза из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице.

Теперь учебное заведение обратилось к вице-губернатору Михаилу Мокрецову с просьбой предоставить для обучения студентов альтернативный вариант, пишет "Фонтанка.ру".

В письме к чиновнику обратили внимание, что возможность предоставления альтернативной площадки в случае выселения из особняка поручил обеспечить президент России Владимир Путин.

В здании на Гагаринской хотят разместить IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники.

Сейчас Европейский университет официально лишен образовательной лицензии и оформляет новую. Кроме того, вуз уже открыл конкурс на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии вуза.