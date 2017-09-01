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Смольный передал РПЦ еще два земельных участка в Петербурге

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© Фото: Михаил Киреев / РИА "Новости"

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Решение об этом было принято на совещании под председательством вице-губернатора Игоря Албина.

Смольный передал Русской православной церкви (РПЦ) еще два земельных участка в Петербурге. Решение об этом было принято 31 августа на совещании по использованию объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в городской собственности, оно прошло под председательством вице-губернатора Игоря Албина.

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Во-первых, чиновники одобрили просьбу храма Всех святых о передаче участка площадью 220 кв. метров на проспекте Героев в Красносельском районе. Здесь будет построена двухэтажная православная воскресная школа с домовым храмом.

Во-вторых, храм Всех Святых в земле Санкт-Петербургской просиявших на Левашовском мемориальном кладбище получит участок в поселке Левашово Выборгского райна. В проекте сказано, что на Горском шоссе будет вестись строительство "здания религиозного назначения".

В конце июля Смольный также подарил РПЦ участок в Комарово за 30 млн рублей. Это территория летней резиденции митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В феврале текущего года в безвозмездное пользование РПЦ был передан Сампсониевский собор. В 2016 году церкви также отдали Смольный собор. Более того, в Петербурге за 2017 год отреставрируют 37 храмов за счет средств бюджета.

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