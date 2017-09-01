В Петербурге со 2-4 сентября перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, из-за ремонта дороги на выходные дни с пяти утра 2 сентября до пяти утра 4 сентября полностью закрывается движение транспорта по улице Белы Куна от Пражской улицы до Софийской улицы. Объехать можно будет по Бухарестской улице, улице Салова, улице Фучика, Софийской улице, а также по проспекту Славы.

Также ремонт со 2 по 7 сентября ограничит движение транспорта по Малодетскосельскому проспекту от Рузовской улицы до Московского проспекта (без перекрестков). Опять же из-за ремонта дорожного покрытия со 2 по 8 сентября будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне Московского проспекта у Рощинской улицы.

Более того, продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия Большой Морской улицы, в связи с этим со 2 по 8 сентября в ночное время (с 22:00 до 07:00) будет ограничено движение транспорта на участке от Исаакиевской площади до Гороховой улицы, а до 30 сентября ограничено движение по Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до Исаакиевской площади.

Прокладка газопровода со 2 сентября по 1 октября ограничит движение транспорта по Гражданскому проспекту от проспекта Гидротехников до улицы Верности, включая перекресток с проспектом Гидротехников.

С 3 сентября по 13 октября ремонт дороги ограничит движение транспорта по Московскому шоссе от Дунайского проспекта до железнодорожных путей (включая перекрестки). До 5 октября также будет ограничено движение по боковому проезду четной стороны Московского шоссе от Звездной улицы до площади Победы.

С 4 сентября начинаются масштабные работы по ремонту дорожного покрытия набережной Лейтенанта Шмидта. С 4 по 9 сентября будет ограничено движение транспорта на участке от 6-7 линий В.О. до 8-9 линий В.О., включая перекресток с 8-9 линиями В.О. Работы будут производиться в ночное время с 22:00 до 07:00.

С 4 по 8 сентября из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта по Малой Морской улице от Гороховой улице до Исаакиевской площади. Продолжаются работы по ремонту дорожного полотна Большой Подьяческой улицы, с 4 по 8 сентября будет ограничено движение на участке от набережной канала Грибоедова до набережной реки Фонтанки, включая перекресток с Никольским переулком.

Ремонт дорожного покрытия 7-ой Красноармейской улицы с 4 по 7 сентября полностью закроет движение транспорта на участке от Измайловского проспекта до Московского проспекта, включая перекресток с Советским переулком. Кроме того, с 4 сентября по 15 октября "ЭКО-Север" бедет размещать строительные леса, поэтому будет ограничено движение транспорта по Вознесенскому проспекту от Гражданской улицы до Казанской улицы.