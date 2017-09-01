Больше лайков и «хайпа»: Путин провел Открытый урок для школьников

Президент России Владимир Путин 1 сентября провел Открытый урок в Ярославле, его транслировали по всей стране. Российский лидер рассказал о важности новых поколений, «внутреннем ядерном реакторе» россиян, а также поздравил учащихся с Днем знаний.

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Путин регулярно посещает российские школы в День знаний, однако прямые видеотрансляции его общения со школьниками ранее не организовывались. Ведущим Открытого урока стал певец Дмитрий Маликов, он начал программу со слов, что организаторы мероприятия ждут от российской молодежи лайков и хотят «хайпа».

«Мы хотим почувствовать весь этот молодой пульс, который идет от энергии молодежи. И поэтому в наших социальных сетях, на нашем портале «ПроеКТОриЯ» обязательно нужно голосовать, нужно быть, нужно делиться информацией с хэштегами #проектория и #ктоя. Нам нужны ваши лайки, мы хотим хайпа!» - сказал Маликов.

Путин начал свое выступление с поздравления учащихся, родителей и педагогов. «Наше мероприятие приурочено к празднику, Дню знаний, началу учебного года, и поэтому я хочу и вас, всех присутствующих в этом зале, и всех, кто нас видит по различным каналам средств массовой информации, всех – студентов, школьников, преподавателей – поздравить с этим замечательным праздником. С Днем знаний!» - сказал Путин.

В рамках урока Путин подчеркнул важность новых поколений в развитии России. «Мне показали Успенский собор, построенный в честь 1000-летия Ярославля. Страна наша существует еще больше. Далеко не все народы смогли пройти такое испытание временем: существовать, развиваться и укреплять себя», - отметил глава государства.

Путин рассказал, что поколения, которые жили до нас, «предприняли колоссальные усилия, чтобы наша страна стала такой могучей державой, которой является сейчас». Он отметил, что все последующие поколения всегда лучше предыдущих, так как добиваются большего. Это вполне естественно, потому что они работают на основе фундамента прошлых поколений, подытожил он.

Более того, по слова президента, именно у российского народа существует «внутренний ядерный реактор», который позволяет стране развиваться и постоянно двигаться вперед.

«Если мы существуем более тысячи лет и так активно развиваемся, укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. Это что-то - это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, которая толкает нашу страну вперед», - считает Путин.

В ходе урока Путин также предложил школьникам немного пофантазировать и написать сочинение на тему «Россия, устремленная в будущее», где представить образ нашей страны лет через 20–30.

«Для того чтобы посмотреть в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться… предлагаю написать такое сочинение: «Россия, устремленная в будущее» и... вам предлагаю посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже 2040–2050-х годов», - обратился президент к школьникам.

Кроме того, на Открытом уроке он похвалил бурятских школьников за разработку робота с искусственным интеллектом. По словам Путина, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, тот станет «властелином мира».

«Это будущее не только России, но и всего человечества. Это и плохо прогнозируемые угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Очень не хотелось бы, чтобы монополия на искусственный интеллект оказалась в одних руках», - резюмировал российский лидер.

Главу государства смотрели и слушали в Петербурге, Москве, Белгороде, Великом Новгороде, Екатеринбурге, Новоуральске, Гурьевске Калининградской области, Кирове, Майкопе, Перми, Петрозаводске, Рязани, Саранске, Саратове, Севастополе, Ставрополе, Томске, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Находке, Полярном Мурманской области, Дербенте, Ростове-на-Дону, а также Челябинске.