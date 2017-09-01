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Директора аэроклуба задержали по делу о хищениях в Минобороны‍ 186 млн рублей

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© Фото: Виталий Белоусов / РИА «Новости»

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Раскрыть бандитскую схему помогли случайность и человеческая жадность.

Основателя и директора клуба «Аэроград Коломна» Романа Леднева задержали по делу о хищениях в Минобороны‍. Пока речь идет о 186 млн рублей, однако в последствии эта сумма может вырасти до 700 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В 2015–2016 годах ООО «Аэромаг» заключило ряд договоров на поставку оборудования двойного назначения с ФГУП ЦНИИХМ, находящемся в ведомственном подчинении Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Общая сумма договоров составила около 700 млн рублей. Но в уголовном деле пока фигурирует договоры на 186 млн рублей.

Договоры от имени компании подписывал Роман Леднев, директор аэроклуба, расположенного на аэродроме Коробчеево под Коломной. Он представляет из себя клуб для любителей парашютных прыжков и гостиницу. Никаких компетенций и возможностей для организации поставок сложного высокотехнического оборудования у аэроклуба не было по определению. Таким образом, оборудование, необходимое для Минобороны, поставлено не было.

На полученные от ФГУП ЦНИИХМ денежные средства ООО «Аэромаг» сразу приобретало векселя банка «Югра», которыми впоследствии расплачивалось по фиктивным договорам с несколькими фирмами-однодневками. Далее эти векселя переводились на компанию «Инвест Проект», где они обналичивались, после чего переводились на зарубежные счета.

Раскрыть эту схему помогли случайность и человеческая жадность, пишут «Известия». Роман Леднев решил получить возмещение НДС в размере около 50 млн рублей по одному из договоров, через которые он проводил денежные средства ФГУП ЦНИИХМ. Но для налоговой инспекции Коломны эта сумма показалась очень значительной, поэтому была организована тщательная проверка, которая и выявила фиктивность представленных договоров.

Юыло возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере), то есть Роману Ледневу грозит до 10 лет лишения свободы. Он не сотрудничает со следствием и отказывается от дачи показаний.

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