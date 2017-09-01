В ночь на 2 сентября изменится график разводки Тучкова и Биржевого мостов

В ночь с 1 на 2 сентября изменится график разводки Тучкова и Биржевого мостов. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

Читайте также:

Реконструкция Тучкова моста: от скандалов к стабильной работе

Оба моста будут разведены с 03:35 до 04:55. Остальные мосты Петербурга сегодня ночью разводятся по обычному графику:

Благовещенский мост: с 01:25 по 02:45, а также с 03:10 по 05:00.

Дворцовый мост: с 01:10 по 02:50, а также с 03:10 по 04:55.

Троицкий мост: с 01:20 по 04:50.

Литейный мост: с 01:40 по 04:45.

Большеохтинский мост: с 02:00 по 05:00.

Мост Александра Невского: с 02:20 по 05:10.

Володарский мост: с 02:00 по 03:45, а также с 04:15 по 05:45.

Актуальную информацию об изменениях в графике разводки петербургских мостов можно посмотреть в режиме онлайн на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест».