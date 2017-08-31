Ученые создали вакцину, защищающую мозг от действия героина и опиоидов

Группа американских ученых разработала вакцину, защищающую мозг человека от действия героина и синтетических опиоидов. Результаты работы были представлены на 254-м Национальном собрании и выставке Американского химического общества (ACS) в Вашингтоне. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ScienceAlert.

Сложность в том, что наркотики состоят из небольших молекул, которые почти не распознаются иммунной системой, поэтому человек не может противостоять их воздействию. Чтобы активировать защиту организма, специалисты создали препарат на основе гаптенов - небольших молекул, которые сами по себе не обладают иммуногенностью, но приобретают ее, присоединяясь, например, к белкам.

В данном случае гаптены по своей структуре напоминали опиоиды. Их соединяли с белками-антигенами - чужеродными для организма веществами, с которыми специфично связываются антитела, провоцирующие иммунный ответ. После введения комплекса гаптен-антиген в организм пациента защитные системы реагируют на присутствие антигена и заодно учатся распознавать молекулы с опиоидной структурой.

Ученые проверили действие препарата на мышах и макаках-резусах, которые приобретали долговременную устойчивость к героину и фентанилу - синтетическому опиоидному анальгетику с очень сильным наркотическим эффектом.

По словам специалистов, комбинированная вакцина предотвращает проникновение наркотических веществ через гемато-энцефалический барьер, разделяющий кровеносную систему и мозг. Они надеются, что вакцина позволит уменьшить зависимость пациентов от наркотиков и снизить число смертей от передозировок.