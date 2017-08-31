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Российскую армию признали одной из трех сильнейших в мире

Автор:

БМПТ "Терминатор"
© Фото: Михаил Воскресенский / РИА "Новости"

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Она заняла второе место в рейтинге военной мощи международной компании Global Firepower.

Российскую армию признали одной из трех сильнейших в мире. Она заняла второе место в рейтинге военной мощи международной компании Global Firepower.

Компания назвала самыми мощными российские Сухопутные войска, а также указала на лидерство России по количеству боевых танков, пишет РИА "Новости".

Первое место заняла армия США, тройку замыкает Народно-освободительная армия Китая. В топ-10 также вошли армии Японии, Индии, Франции, Великобритании, Турции, ФРГ и Египта.

В 2016 году Россия также заняла второе место в рейтинге Global Firepower. Тогда исследователи отметили, что армия усилилась за счет масштабной программы модернизации, роста объема производства и закупок военной техники.

При составлении рейтинга эксперты учитывали более 50 факторов. При этом ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений. Ключевым фактором при оценке является численность рабочей силы, поэтому страны с большим населением, как правило, оказываются выше в рейтинге.

Учитывались также географическое положение страны, "логистическая гибкость" и объем природных ресурсов. При этом Global Firepower не учитывал наличие у стран ядерного оружия, начисляя за него лишь дополнительные баллы. Страны, не имеющие выхода к морю, не наказывались за отсутствие флота, тогда как морские державы теряют баллы из-за отсутствия разнообразия в вооружении флота.

 

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