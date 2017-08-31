Албин: Строительство частного трамвая отстает от графика на полгода

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что строительство частного трамвая в Красногвардейском районе отстает от графика на полгода. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Работы еще в начальной стадии, хотя к середине августа планировали завершить первый и второй этапы стройки. За создание, реконструкцию и эксплуатацию трамвайной сети ответственна группа «ЛСР», Смольный подписал с ней концессионное соглашение.

Причиной срыва графика работ стало долгое согласование конструкции трамвайного пути со стороны «Горэлектротранса», а также поиске проектной документации по галерее Ладожского вокзала. Чиновник поручил главам комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по транспорту лично следить за ходом строительства.