Европейской части России обещают теплый сентябрь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в начале осени температура немного превысит норму, бабье лето настанет в ближайшее время. При этом Вильфанд заявил, что Петербург не является самым дождливым городом России

"То, что Петербург дождливый город - это миф. На самом деле Москва гораздо более дождливый город. В среднем в Москве выпадает больше осадков, чем в Петербурге", - рассказал синоптик.