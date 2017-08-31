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Водитель, влетевший в толпу на Невском, ничего не помнит

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА "Новости"

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После ДТП в больницы Петербурга были доставлены четыре человека.

Водитель Ford Mondeo, влетевший в толпу на Невском проспекте, ничего не помнит. Авария произошла ночью 31 августа около Казанского собора и попала на видео. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы УГИБДД по Петербургу Татьяну Суслову.

После ДТП в больницы Северной столицы были доставлены четыре человека, они получили травмы средней степени тяжести. Одному из пострадавших понадобилась срочная операция, остальные отпущены домой.

"Водитель прошел процедуру медицинского освидетельствования, результат отрицательный, алкоголя и наркотиков у него не обнаружено. Пояснить свои действия он, к сожалению, не может. По его словам, он остановился перед стоп-линией перед пешеходным переходом. И дальше ничего не помнит. От дачи каких-либо показаний и объяснений он отказывается, ссылаясь на 51 статью конституции", - рассказала Татьяна Суслова.

По ее словам, за минувший год мужчина 14 раз нарушал ПДД. "Все 14 штрафов были выписаны при помощи камер автоматической фиксации, и все они оплачены. Нарушений, связанных с лишением права управления, у него нет. Все штрафы оплачены - это хороший показатель, и это его характеризует не с плохой стороны", - также добавила Суслова.

На месте ДТП были произведены все необходимые процедуры с участием водителя, составлен административный протокол, который не предполагает возможности задержания правонарушителя. В рамках административного расследования будут изъяты записи наружных камер видеонаблюдения.

В случае если экспертизой будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью пешеходов, то в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД.

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