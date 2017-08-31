Россия сняла запрет на турецкие кабачки, тыквы и салат. Об этом сообщает РБКИ со ссылкой на министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

"С 1 сентября Россия снимает ограничения на поставки турецкого салата-латука, салата-айсберга, кабачков, тыквы и перца. Такое решение принято по итогам проверок турецких предприятий специалистами Россельхознадзора в мае этого года", - рассказал он.

В свою очередь, власти рассчитывают, что турецкие партнеры допустят на свой рынок российских экспортеров мяса говядины и птицы. "Снятие ограничений должно проходить с двух сторон и быть обоюдным", - также добавил Ткачев.

Запрет на импорт турецких салата, кабачков, перца и тыквы был введен в мае 2016 года. В салатах из Турции Россельхознадзор тогда обнаружил опасного вредителя - калифорнийского цветочного трипса, пишет "Медуза". В турецких кабачках и тыквах были найдены "карантинные для России объекты".

В 2016 году Россия также запретила ввоз на свою территорию ряда наименований турецкой плодоовощной продукции, в том числе томатов. Запрет был введен после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24, участвующий в операции в Сирии.

Впоследствии санкции были частично сняты, однако импорт томатов, на долю которых приходилась значительная часть поставок плодоовощной продукции из Турции в РФ, до сих пор под запретом.