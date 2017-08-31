  • 31 Август 2017
USD 01.09.2017 58.5454 -0.1852
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 01.09.2017 69.6222 -0.5785
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 31.08.2017 52.65 +4.07
Нефть(p) 31.08.2017 3082.42 +229.29

Россия сняла запрет на турецкие кабачки, тыквы и салат

Автор:


© Фото: Instagram / @magazinmagii

Темы дня

Власти рассчитывают, что турецкие партнеры допустят на свой рынок российское мясо говядины и птицы.

Россия сняла запрет на турецкие кабачки, тыквы и салат. Об этом сообщает РБКИ со ссылкой на министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

"С 1 сентября Россия снимает ограничения на поставки турецкого салата-латука, салата-айсберга, кабачков, тыквы и перца. Такое решение принято по итогам проверок турецких предприятий специалистами Россельхознадзора в мае этого года", - рассказал он.

В свою очередь, власти рассчитывают, что турецкие партнеры допустят на свой рынок российских экспортеров мяса говядины и птицы. "Снятие ограничений должно проходить с двух сторон и быть обоюдным", - также добавил Ткачев.

Запрет на импорт турецких салата, кабачков, перца и тыквы был введен в мае 2016 года. В салатах из Турции Россельхознадзор тогда обнаружил опасного вредителя - калифорнийского цветочного трипса, пишет "Медуза". В турецких кабачках и тыквах были найдены "карантинные для России объекты".

В 2016 году Россия также запретила ввоз на свою территорию ряда наименований турецкой плодоовощной продукции, в том числе томатов. Запрет был введен после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24, участвующий в операции в Сирии.

Впоследствии санкции были частично сняты, однако импорт томатов, на долю которых приходилась значительная часть поставок плодоовощной продукции из Турции в РФ, до сих пор под запретом.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram