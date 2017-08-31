КГИОП: Исторический дом на Ремесленной снесли законно

Глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров заявил, что исторический дом на Ремесленной улице, 3, снесли законно.

Смольный настаивает, что раз в кадастровом паспорте указана дата постройки 1920, значит, дом не считается дореволюционным. На вопрос издания «Фонтанка.ру», почему комитет не стал реагировать на информацию о кадастровой ошибке, Макаров ответил: «Как можно на это реагировать?»

«Есть кадастровый паспорт, в котором написан 1920 год. Куйбышевский суд специально рассматривал этот вопрос. И написал следующее - органы государственной власти не имеют права подвергать сомнению решение, принятое другим органом государственной власти и должны воспринимать их так как их есть. Нет в этом решении ничего иного», - сказал Сергей Макаров.

«Есть это решение суда, где мы участвовали, мы были ответчиком. Там все подробнейшим образом судья Панова описала, каким образом мы должны были действовать и на что имели право. Все четко указано: мы обязаны принять кадастровый паспорт таким, какой он есть. Там написано - 1920-й год. И я могу сколько угодно в этом сомневаться - решение органа власти вот такое», - также добавил глава КГИОП.

Куйбышевский суд встал на сторону Смольного, однако установил, что здание на Ремесленной, 3, является дореволюционным, дата постройки 1920 год, как указано в кадастровом паспорте, является недействительной. Об этом ранее рассказал депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Разрешение на строительство было выдано в 1904 году, а позднее здание появлялось на фотографиях известной мастерской Карла Буллы. Изначально в доме жили служащие пивоваренного завода «Бавария». В марте 2016 года отдел дознания УМВД РФ по Центральному району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» в отношении ООО «Стройэлитпроект», чья экспертиза «обосновывала» дату постройки здания 1920 год.

В аппарате депутата ЗакСа Алексея Ковалева также рассказали, что парламентарий имел длительную переписку с прокуратурой по поводу подмены даты постройки дома на Ремесленной. Надзорное ведомство сообщало, что отправило в КГИОП письмо, в котором рекомендовало комитету в добровольном порядке исправить кадастровую ошибку. Глава КГИОП это подтвердил.

«Прокуратура мне написала - выйдите в суд, измените дату. Но у меня в 73-м ФЗ есть три случая, когда я имею право обращаться в суд. Все они связаны исключительно с нарушениями, связанными с памятниками и с объектами культурного наследия. У меня нет полномочий выходить в суд с обжалованием решений Кадастровой палаты по установлению дат постройки здания. Я не имею право это делать. Мы так и ответили прокуратуре. И больше от них писем не поступало», - рассказал Сергей Макаров.

«Говорят: вот, что-то там Кадастровая палата понаписала, и вы должны были… Послушайте, это решение принято уполномоченным органом госвласти. Как я могу сказать, что оно мне не нравится? Так можно и про решение суда сказать — оно какое-то неправильное, я буду думать, исполнять его или нет. Ну так нельзя, можно дойти до абсурда», - резюмировал он.

Дом был снесен 26 августа, пишут активисты Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Они предполагают, что здание снесли сотрудники ЗАО «Пилон», которое ведет строительство моста через остров Серный. При этом постановление Смольного запрещает демонтаж зданий в выходные и праздничные дни.

История с домом была известна вице-губернатору Петербурга Игорю Албину, который после решения Куйбышевского суда обещал сохранить дореволюционное здание, однако не сдержал своих слов. В итоге под окнами Смольного прошли пикеты, активисты вышли с плакатами: «Игорь Николаевич, грош цена вашим обещаниям!»