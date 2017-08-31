Курбан-байрам 1 сентября перекроет движение на Петроградской стороне. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

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В связи с проведением религиозного праздника с 05:30 до 10:30 движение транспорта по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, а также Крестьянскому переулку и Конному переулку будет прекращено.

В это время в том числе будет закрыто движение трамваев №6А по Кронверкскому проспекту. Праздник организует «Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Западного региона». Схема ОДД доступна по этой ссылке.

Традиционно для празднования Курбан-байрама к Соборной мечети приходят тысячи мусульман. В связи с этим метрополитен Петербурга предупреждает о возможном закрытии на вход станции «Горьковская» с с 06:00 до 10:00.