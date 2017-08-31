Умерла народная артистка России Людмила Рюмина. Исполнительница русских народных песен скончалась в Москве, ей было 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружении певицы.

"Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни", - рассказали родственники. У нее было онкологическое заболевание.

Панихида по артистке пройдет 4 сентября в ее Московском культурном фольклорном центре. "Прощание мы хотим провести в понедельник в нашем фольклорном центре, похороны — на Троекуровском кладбище", - отметила представитель центра Елена Орлова.

Она добавила, что место похорон точно пока не определено. Помощь в организации похорон окажет департамент культуры Москвы.

Людмила Рюмина была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля "Русы". С 1999 года - художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра. 28 августа ей исполнилось 68 лет.