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Кадыров объяснил, почему Полтавченко болел за "Ахмат" в матче с "Зенитом"

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© Фото: Саид Царнаев / РИА "Новости"

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Глава Чечни решил прокомментировать ситуацию спустя две недели после обсуждения видео.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему губернатор Петербурга Георгий Полтавченко болел за "Ахмат" в матче с "Зенитом". Об этом он рассказал на своей официальной странице в Instagram.

В середине августа спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в ролик, где Полтавченко, спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-губернатор Олег Марков вместе с Кадыровым кричат: "Ахмат» – сила!"

"Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ!" - написал тогда Даудов под видео в своем Instagram. Ролик стал популярен в интернете, после чего пресс-секретарь градоначальника Петербурга Андрей Кибитов заявил, что Полтавченко не болеет за чеченский "Ахмат" и верен петербургской команде.

Сегодня, спустя две недели после обсуждения видеозаписи, Кадыров также решил прокомментировать ситуацию.

"Совсем недавно мы принимали дорогого гостя - губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг "Ахмат-Сила!" Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш РФК "Ахмат", а не "Зенит". Поясняю тем, кто не знает, что лозунг "Ахмат-Сила" появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! "Ахмат" - общее название социального, экономического, политического, молодёжного и спортивного движения", - написал он.

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