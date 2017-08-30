В центре Петербурга начали реставрировать сразу три моста. У Пантелеймоновского, Мало-Конюшенного и Театрального мостов восстанавливают окраску и золотят перила.

Первым в очереди стал Пантелеймоновский мост около Летнего сада, его начали реставрировать еще вчера, 29 августа. Сегодня СПб ГБУ «Мостотрест» сообщил о работах еще на двух мостах.

Параллельно с Пантелеймоновским были начаты работы на Мало-Конюшенном и Театральном мостах, которые входят в композицию, называемую «Трехмостье». Они расположены рядом с храмом Спас-на-Крови, в месте слияния канала Грибоедова и реки Мойки и соединяют берега с 1832 года.

Мало-Конюшенный и Театральный мосты редко рассматривают в отрыве друг от друга, так как они фактически составляют единое целое. Театральный мост пересекает канал Грибоедова, а Мало-Конюшенный – реку Мойку.

Капитальный ремонт этих переправ был проведен почти 20 лет назад, а после реставрационных работ 2001 года автомобильное движение по ним было прекращено.

Работами занимаются специалисты «Стройинвеста». Общая сумма, выделенная на ремонт трех мостов, составляет около 33 млн рублей.