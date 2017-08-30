«Секретную дачу Путина» под Выборгом сняли с квадрокоптера. Это сделали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального.

Навальный рассказал, что ФБК готовил расследование о старинной усадьбе на острове Лодочный недалеко от Выборга, однако их опередил телеканал «Дождь». В связи с этим ФБК поделился видеозаписью.

Видео: ФБК

Сюжет «Дождя» вышел неделей ранее, 24 августа, в нем рассказывается, что дачу для Путина стали строить после 2010 года. «Он отдыхал на ней как минимум один раз. Возил его туда в том числе бывший глава района Георгий Порядин, который был человеком Ильи Трабера», - рассказал источник, близкий к администрации Выборгского района.

Вилла Селлгрена является объектом культурного наследия и перешла в собственность семьи друга президента - все постройки резиденции принадлежат компании «Север». Ею ранее владел Олег Руднов, умерший в 2015 году. Он также возглавлял контролировавшую несколько СМИ компанию «Волна» виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга Путина.

Недавно дачу отреставрировали. Помимо виллы на острове появились еще несколько строений - особняк площадью 1,5 тыс. кв. метров, несколько зданий по 500 кв. метров каждое, а также вертолетная площадка и пирсы.