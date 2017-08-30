Площадь Академика Сахарова станет пешеходной из-за посвящения в студенты СПбГУ. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.
Торжественная церемония пройдет 31 августа, движение будет закрыто с 09:00 до 17:00. Схема ОДД доступна по этой ссылке.
«Посвящение в студенты» проводится университетом ежегодно. Согласно информации на официальном сайте СПбГУ, в этот день все желающие услышат клятву универсанта.
Программа праздника:
11:15 - сбор студентов СПбГУ на площади Сахарова,
11:30–11:45 - флешмоб «Буквы «СПбГУ»,
12:00 - торжественная церемония посвящения в студенты СПбГУ,
20:00 - сбор участников на Стрелке Васильевского острова,
20:30 - ежегодная традиционная церемония запуска «Корабликов надежды».