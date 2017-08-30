Обращение Путина к школьникам 1 сентября покажут по всей стране

Обращение президента РФ Владимира Путина к школьникам 1 сентября покажут по всей стране. Открытый урок, который он проведет в Ярославле, будет транслироваться в 24 учебных заведениях России.

Трансляции пройдут в Петербурге, Москве, Белгороде, Великом Новгороде, Екатеринбурге, Новоуральске, Гурьевске Калининградской области, Кирове, Майкопе, Перми, Петрозаводске, Рязани, Саранске, Саратове, Севастополе, Ставрополе, Томске, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Находке, Полярном Мурманской области, Дербенте, Ростове-на-Дону, а также Челябинске. Об этом сообщает челябинское издание 74.ru со ссылкой на региональное отделение «Ростелекома».

По данным «Фонтанка.ру», в петербургские школы поступило специальное распоряжение 1 сентября собрать школьников к 09:00 в актовых залах для просмотра трансляции «всероссийского открытого урока профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

Подключиться к трансляции рекомендовано всем петербургским школам, имеющим такую техническую возможность. В одной из школ Петербурга - физико-математическом лицее № 30 - будет организован видеомост с Ярославлем.

Открытый урок будет проходить с 09:00 до 15:00 с перерывом на обед. С 20-минутными лекциями перед школьниками, в числе прочих, выступят президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава «РЖД» Олег Белозеров и гендиректор концерна «Алмаз - Антей» Ян Новиков.

На 14:00-14:30 в расписании стоит некая «Главная лекция», без указания имени лектора. «Фонтанка.ру» предполагает, что речь идет о выступлении Путина. Трансляция открытого урока, помимо прочего, будет организована на сайте «ПроеКТОриЯ», а также на страницах проекта в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Владимир Путин регулярно посещает российские школы 1 сентября, однако прямые видеотрансляции его общения со школьниками ранее не организовывались, пишет «Медуза».