На День знаний Петербургу обещают теплую погоду. При этом возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на синоптиков Северо-Западного гидрометцентра.

В первый день осени в Северной столице даже немного потеплеет, стрелка термометра поднимется до 20-22 градусов. Умеренный ветер будет дуть с юга, запада и юго-запада.

Сегодня, 30 августа, в Петербурге будет тепло весь день. Аналогичная погода будет и завтра, 31 августа. Температура воздуха будет держаться на отметке 19-21 градусов.