Около арки Главного штаба к 2018 году появится фонтан. Его установят в рамках благоустройства части Большой Морской улицы. Об этом сообщается на сайте "Новости Центрального района".

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Участок улицы от Невского проспекта до Дворцовой площади официально стал пешеходным еще в августе 2015 года. В сентябре его начнут дополнительно благоустраивать.

Кроме фонтана здесь появятся гранитные скамьи, а также новое мощение в виде больших концентрических кругов, символизирующих анфилады Эрмитажа.

Конкурс архитектурных проектов на благоустройство пешеходной зоны состоялся в прошлом году. Жюри выбрало совместный проект мастерской "АМ-ТРИ" и бюро "Хвоя".