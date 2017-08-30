Эстетическая реклама на улицах Петербурга обойдется бизнесменам в 17 млрд рублей. Предпринимателям придется заменить вывески, которые не соответствуют регламенту Смольного. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Сейчас не соответствуют требованиям 18,5 тыс. вывесок в Северной столице. Такие данные приводит общественный совет по развитию предпринимательства при губернаторе Петербурга.

Бизнесмены активно оспаривают новые требования, однако против стилистики существующих вывесок выступают сами петербуржцы, рассказал глава комиссии по рекламе и информации совета Роман Шайхайдаров.

«Это конфликт: бизнес не устраивают новые правила, а через портал «Наш Петербург» 17 тыс. горожан подали жалобы на вывески. Губернатор поручил создать рабочую группу по урегулированию разногласий», - заявил Шайхайдаров.

По его словам, предприниматели уже подали 48 предложений об изменении регламента. Треть этих предложений чиновники уже отвергли, остальные находятся в стадии обсуждения.