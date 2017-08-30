МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге 30 августа. Синоптики обещают усиление юго-западного ветра до 12-15 м/с.

При это в Северной столице сегодня весь день ожидается теплая погода - от плюс 19 до 21 градусов и без осадков.

При сильном ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также обязательно закрыть окна.

Если у вас есть автомобиль, то необходимо поставьте его в гараж. При отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Кроем того, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).