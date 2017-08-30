  • 30 Август 2017
USD 31.08.2017 58.7306 0.1986
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 31.08.2017 70.2007 -0.2309
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 30.08.2017 51.28 1.35
Нефть(p) 30.08.2017 3011.71 +89.21

В Петербурге на «красной» ветке метро начали оборудовать бесплатный Wi-Fi

Автор:


© Фото: Instagram / @bogatenkovaa

Темы дня

Первый телекоммутационный шкаф установлен на станции «Девяткино».

В Петербурге на «красной» ветке метро начали оборудовать бесплатный Wi-Fi. Первый телекоммутационный шкаф установлен на станции «Девяткино». Об этом сообщается на официальном сайте подземки.

К интернету уже подключены «оранжевая» ветка, «зеленая»«фиолетовая» ветки метрополитена. Кроме того, оборудование устанавливают на «синей» ветке.

Для того, чтобы подключиться к сети Wi-Fi в вагонах поездов, необходимо пройти идентификацию в сети MT_FREE с помощью смартфона или планшета. Сделать это можно с помощью мобильного номера или учетной записи на портале госуслуг. К одному номеру можно привязать до пяти устройств.

Читайте также:

«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

Оператор «МаксимаТелеком» в ближайшее время сделает пользование Wi-Fi в подземке без просмотра рекламы. Петербуржцам будет доступна услуга «Как дома». С ее помощью мобильное устройство подключается к беспроводной сети в метро без авторизации и рекламы.

Услуга будет работать по модели подписки, оформляется на одно устройство. Пока что доступен лишь один тарифный план стоимостью 129 рублей в месяц. Активировать услугу можно в приложении MT Cabinet, доступном для скачивания в Apple Store и Google Play

Вопросы по работе и подключению к сети Wi-Fi можно направлять по адресу: spb@maximatelecom.ru

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram