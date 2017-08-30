В Петербурге на «красной» ветке метро начали оборудовать бесплатный Wi-Fi. Первый телекоммутационный шкаф установлен на станции «Девяткино». Об этом сообщается на официальном сайте подземки.

К интернету уже подключены «оранжевая» ветка, «зеленая», «фиолетовая» ветки метрополитена. Кроме того, оборудование устанавливают на «синей» ветке.

Для того, чтобы подключиться к сети Wi-Fi в вагонах поездов, необходимо пройти идентификацию в сети MT_FREE с помощью смартфона или планшета. Сделать это можно с помощью мобильного номера или учетной записи на портале госуслуг. К одному номеру можно привязать до пяти устройств.

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Оператор «МаксимаТелеком» в ближайшее время сделает пользование Wi-Fi в подземке без просмотра рекламы. Петербуржцам будет доступна услуга «Как дома». С ее помощью мобильное устройство подключается к беспроводной сети в метро без авторизации и рекламы.

Услуга будет работать по модели подписки, оформляется на одно устройство. Пока что доступен лишь один тарифный план стоимостью 129 рублей в месяц. Активировать услугу можно в приложении MT Cabinet, доступном для скачивания в Apple Store и Google Play.

Вопросы по работе и подключению к сети Wi-Fi можно направлять по адресу: spb@maximatelecom.ru