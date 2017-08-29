В Петербурге с 30 августа перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, с 30 августа по 5 октября из-за ремонта дороги ограничат движение по проспекту Тореза от дома номер 93 по проспекту Тореза до улицы Рашетова (включая перекрестки). Со 2 по 10 сентября этот участок будет полностью закрыт для движения транспорта. Объезд - по проспекту Энгельса, Северному, Тихорецкому и Светлановскому Проспектам.

Также продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия Фонарного переулка. С 30 августа по 1 сентября будет ограничено движение транспорта от набережной канала Грибоедова до переулка Пирогова, включая перекрестки с улицей Декабристов и Казанской улицей.

Со 2 по 10 сентября закрывается направление движения транспорта по Фонарному переулку от переулка Пирогова к набережной канала Грибоедова. С 3 по 10 сентября будет ограничено движение на перекрестке Фонарного переулка и улицы Декабристов с закрытием сквозного проезда по улице Декабристов. На один день - 3 сентября - закрывается движение транспорта по Казанской улице в створе Фонарного переулка.



С 30 августа по 8 сентября из-за ремонта дороги будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне Московского проспекта от Рощинской улицы до Кузнецовской улицы, включая перекрестки. Кроме того, продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия в Сестрорецке, в связи с этим 30 августа на один день полностью закрывается движение транспорта по улице Токарева и Транспортной улице в створе Приморского шоссе.