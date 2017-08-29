В Петербурге начали реставрировать Пантелеймоновский мост около Летнего сада. Об этом сообщили комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Мост является региональным памятником, его будут реставрировать до 31 декабря 2017 года. Работы будет вести «Стройинвест», сумма контракта - около 33 млн рублей. Специалисты компании покрасят металлические конструкции переправы через Фонтанку и его позолоченный декор.

Пантелеймоновский мост - арочный, двухшарнирный. Пролет моста – 43 метра, ширина – 23,7 метра. Архитектурное убранство моста выполнено в формах русского классицизма по проекту Льва Ильина, отлито из чугуна на заводе «Карл Винклер» в 1914 году.

История моста начинается с постройки у Летнего сада в 1725-1726 годах по проекту инженера Хармана ван Болеса деревянного акведука. В 1824 году Карл Росси задумал реконструкцию этой территории с развитием садово-паркового ансамбля. Берега Фонтанки соединили цепным транспортно-пешеходным мостом.

Мост был рассчитан на тяжесть 1500 человек и прослужил городу более полувека. Вопрос о замене Пантелеймоновского висячего моста новым возник в январе 1892 года. Составленные техниками Городской Управы проекты нового моста до 1900 года оставались без рассмотрения Городскою Думою за неимением средств на постройку. В 1900 году необходимая сумма вносится в ведомость расходов.

Испытание нового Пантелеймоновского моста было проведено в июне 1908 года провозом фуры весом 1220 пудов. В конце июня того же года мост был официально открыт для движения. Мост был сдан в эксплуатацию с временной деревянной решеткой ограждения, так как спроектированное инженером Зазерским художественное убранство не было одобрено Академией художеств.

Для выполнения художественной отделки моста в 1905 году приглашен молодой архитектор Лев Ильин. Он считал, что «мосты представляют одно из существенных украшений Петербурга и при массовом их переустройстве непростительно не иметь общего плана, который бы гарантировал цельность художественно-архитектурной стороны такой работы».

В своем творчестве Ильин стремился увязать архитектуру зданий, инженерных сооружений, парков, садов и малых форм в единый ансамбль, соответствующий той эпохе, в которой он создавался. Поэтому «каждое архитектурное задание интересовало его тем сильнее, чем больше в нем можно было выявить моменты ансамбля».

Летом 1914 года архитектурно-художественное убранство Пантелеймоновского моста было закончено и ограда установлена на место. В советское время мост регулярно обследовали и ремонтировали. В 1932 году булыжную мостовую заменили на клейнпфлястер, металлические конструкции и решетку окрасили.

Реставрация архитектурного убранства деталей моста проводилась также в 1954-1957 годы. При реставрации 1982-1984 годов некоторые литые из чугуна детали заменили новыми, была заново выполнена позолота накладного декора на арках и торшерах.