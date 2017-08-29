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Многодетным семьям Петербурга предложат денежные сертификаты на квартиру

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© Фото: abcnews.com.ua

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Родителям с тремя детьми и больше не придется ждать своей очереди на жилье.

Многодетным семьям Петербурга предложат денежные сертификаты на квартиру. Родителям с тремя детьми и больше не придется ждать своей очереди на жилье. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Новый законопроект о новых льготах для многодетных семей был утвержден на заседании правительства Петербурга. «Семья сможет выбрать: ждать готовой квартиры, строящейся за счет бюджета, или воспользоваться социальной выплатой», - рассказал глава жилищного комитета Валерий Шиян.

По его предложению, выплата рассчитана по норме в 18 кв. метров на человека. В случае, если семья уже имеет жилую площадь, то льгота будет выплачена по «недостающим» метрам. Согласно подсчетам Смольного, выплата на семью из пяти человек составит 2,9 млн рублей. Проект закона направлен для расмотрения в Законодательное собрание Петербурга.

По состоянию на 1 августа на жилищном учете в Петербурге состояло 3911 многодетных семей, из них 1300 проживают в коммунальных квартирах. Очередь на улучшение жилищных условий составляет оокло четырех-пяти лет.

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