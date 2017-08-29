Петербуржцы смогут увидеть северное сияние в ночь на 1 сентября. Об этом сообщают в группе «Охотники за сиянием (aurora hunters)» в социальной сети «ВКонтакте».

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По их словам, красивое природное явление спровоцирует мощная вспышка на Солнце. «На центральном солнечном меридиане очередная корональная дыра», - пишут эксперты.

«В прошлый оборот (3-7 августа) она нас не впечатлила геомагнитными возмущениями. Но вроде дыра подросла, ждем от нее более интересных и красочных сияний в ночь с 31 августа на 1 сентября», - также добавляют они.