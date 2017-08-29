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Под Петербургом хотят построить еще один город-спутник

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

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Под жилую функцию рядом с полигоном «Красный Бор» планируют отдать почти 800 гектаров земли.

Под Петербургом хотят построить еще один город-спутник. Под жилую функцию рядом с полигоном «Красный Бор» планируют отдать почти 800 гектаров земли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проект генерального плана Тельмановского сельского поселения Тосненского района планируют рассмотреть 30 августа на заседании градостроительного совета Ленобласти.

Если его одобрят, то до 2037 года на землях сельхозназначения могут построить 1,5 млн кв. метров жилья. В градостроительном блоке областного правительства сообщили, что к проекту возник ряд замечаний, однако озвучить их до заседания отказались.

«Да не нужно там никакой застройки! Изначальная мотивация заключается в том, что земли населенных пунктов приносят больше прибыли, нежели «сельхозка». Все эти переводы в Тельмана направлены на зарабатывание денег для собственников земли в «творческом союзе» с главой поселения! В 2014 году местные депутаты, наплевав на мнение правительства, уже принимали генплан с переводом земли. Тогда его отменяли в судебном порядке», - эмоционально высказался член градсовета, бывший вице-губернатор Ленобласти по строительству Георгий Богачев.

В пресс-службе администрации региона рассказали, что в области по-прежнему действует мораторий на перевод земель любых категорий в земли населенных пунктов, к примеру, при отсутствии предусмотренной проектом полной инженерной подготовки заявленной к переводу территории. Эксперты уже положительно оценили создание нового города-спутника.

Сейчас в Пушкинском районе Петербурга реализуется проект города-спутника «Южный». Его главным подрядчиком и инвестором стала компания «Ренейссанс Констракшн». В рамках первого соглашения инвестор вложит в проект 15 млрд рублей. «Южный» займет 2 тыс. га земли, его строительство планируют завершить в 2033 году.

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